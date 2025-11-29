ಶನಿವಾರ, 29 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkolar
ADVERTISEMENT

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಮನನ ಮಾಡಿ: ಮಾವಳ್ಳಿ ಶಂಕರ್

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಕಳವಳಕಾರಿ: ಮುಖಂಡರ ಮಾತು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:43 IST
Last Updated : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:43 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
kolar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT