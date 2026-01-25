ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿಗೆ ಚಾಲನೆ

<p><strong>ಕೋಲಾರ</strong>: ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಶನಿವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಿಎಸ್ಆರ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀಡಿದ ₹ 25 ಲಕ್ಷ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನಿಂದ ಈ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಎನ್.ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಎ.ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನ ಇಂದ್ರಮ್ಮ, ಮುರಳೀಧರ್, ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಹೇಮಮಾಲಿನಿ, ಜ್ಯೋತಿ, ಅರಿವು ಶಿವಪ್ಪ, ಎಸ್.ಶೈಲಜಾ, ಚೆಲುವರಾಜು, ರಾಧಮ್ಮ, ರಾಧಿಕಾ, ಹಮೀಲಾ, ಸುಗುಣ, ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಸಚಿನ್ ತಲರೇಜ, ಅಂಕಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರತೀಕ್ ಕುಮಾರ್, ಅನಿರುಧ್, ಸತೀಶ್ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>