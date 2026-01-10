ಶನಿವಾರ, 10 ಜನವರಿ 2026
ರಥೋತ್ಸವದ ಬಳಿಕವೂ ಸೇವೆಯ ಮಹಾಪೂರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಜನವರಿ 2026, 5:00 IST
Last Updated : 10 ಜನವರಿ 2026, 5:00 IST
ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಂಭುನಾಥನ ಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಹನುಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಗವಿಮಠಕ್ಕೆ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು
ಗವಿಮಠ
Koppala

