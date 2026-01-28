ಬುಧವಾರ, 28 ಜನವರಿ 2026
ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಆತ್ಮ: ಇಟ್ನಾಳ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಜನವರಿ 2026, 6:50 IST
Last Updated : 28 ಜನವರಿ 2026, 6:50 IST
ಕೊಪ್ಪಳದ ದೇವರಾಜು ಅರಸ್ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಹಿ ಪಂಚ ಕಮಿಟಿ ಹಾಗೂ ನವಜವಾನ್‌ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಯಮನೂರಸಾಬ್ ಜಿಲಾನಿ ರಾಜಾಹುಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು 
Koppal

