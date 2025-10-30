ಗುರುವಾರ, 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕೊಪ್ಪಳ | ಸೇವಾ ನ್ಯೂನತೆ: ಬಡ್ಡಿ ಸಹಿತ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಲು ಆದೇಶ

ಸೇವಾ ನ್ಯೂನತೆ: ಆಯೋಗದ ನೋಟಿಸ್‌ಗೂ ಸಿಗದ ಸ್ಪಂದನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:48 IST
Last Updated : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:48 IST
ಸುರಕ್ಷಾಬಂಧು ಚಿಟ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದಂಡ ಪಾವತಿ | 2023ರಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್‌ ಮಷಿನ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಅಗಳಿ | ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಯಾತನೆಗೆ ₹10 ಸಾವಿರ ಪಾವತಿಸಲು ಸೂಚನೆ
Koppala

