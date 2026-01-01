ಗುರುವಾರ, 1 ಜನವರಿ 2026
ಕಾರಟಗಿ: ಹಗಲು ವೇಷಧಾರಿಯ ಸಾಧನೆಯ ಕಥನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಜನವರಿ 2026, 5:59 IST
Last Updated : 1 ಜನವರಿ 2026, 5:59 IST
ಹಗಲುವೇಷದ ಕಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಜಾನಪದ ಆಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದು ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ. ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲಭಿಸಿದ ಗೌರವ ಕಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
– ರಾಮಣ್ಣ ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಕಲಾವಿದ
