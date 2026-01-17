ಶನಿವಾರ, 17 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkoppal
ADVERTISEMENT

ಗವಿಮಠಕ್ಕೆ ಎರಡೂವರೆ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಜಿಲೇಬಿ, ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಶೇಂಗಾ ಹೋಳಿಗೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಜನವರಿ 2026, 6:48 IST
Last Updated : 17 ಜನವರಿ 2026, 6:48 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಅಳವಂಡಿ ಸಮೀಪದ ಮೈನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಶೇಂಗಾ ಹೋಳಿಗೆಯನ್ನು ಮಠಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿದರು.
ಅಳವಂಡಿ ಸಮೀಪದ ಮೈನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಶೇಂಗಾ ಹೋಳಿಗೆಯನ್ನು ಮಠಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿದರು.
Koppal

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT