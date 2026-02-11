ಬುಧವಾರ, 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkoppal
ADVERTISEMENT

ಹನುಮಸಾಗರ| ಪಟ್ಟಣದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ; ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿದ ಹನುಮಸಾಗರ; ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಆಶಾಭಾವನೆ
ಡಿ.ಎಂ.ಕಲಾಲಬಂಡಿ
Published : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:47 IST
Last Updated : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:47 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹನುಮಸಾಗರ ಪ.ಪಂ ಆಗಿರುವುದು ಪಟ್ಟಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ
ರೆಡ್ಡಿ ರಾಯನಗೌಡ ಪ.ಪಂ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ 
Koppal
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT