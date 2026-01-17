ಶನಿವಾರ, 17 ಜನವರಿ 2026
ಕನಕಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆ:ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತನುಶ್ರೀ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ?

ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಸಚಿವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಭೆ 
ಮೆಹಬೂಬಹುಸೇನ
Published : 17 ಜನವರಿ 2026, 6:49 IST
Last Updated : 17 ಜನವರಿ 2026, 6:49 IST
PoliticsKoppalKanakagiri Assembly constituency

