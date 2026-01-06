ಮಂಗಳವಾರ, 6 ಜನವರಿ 2026
koppal
ಕೊಪ್ಪಳ | ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಶ್ವಾನ!

ಜನಾಸಾಬ ವಡ್ಡಟ್ಟಿ
Published : 6 ಜನವರಿ 2026, 3:40 IST
Last Updated : 6 ಜನವರಿ 2026, 3:40 IST
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡದಿಂದ ನಡೆದ ಶ್ವಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಗವಿಮಠದ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಲಾಪಟ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನೋಟ
ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗವಿಮಠ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಮಗೆ ಕರಾಟೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಹಸ ಕೌಶಲಗಳು ಕಲಿಯುವುದು ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಮೌನೇಶ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ವಡ್ಡಟ್ಟಿ ಕರಾಟೆ ಕೋಚ್‌
