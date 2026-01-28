ಬುಧವಾರ, 28 ಜನವರಿ 2026
ಕೊಪ್ಪಳ: ಶಿಕ್ಷಕರು 10, ಮಕ್ಕಳು 22, ಇದ್ದೂ ಇಲ್ಲದ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ

ನಾರಾಯಣರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 28 ಜನವರಿ 2026, 6:50 IST
Last Updated : 28 ಜನವರಿ 2026, 6:50 IST
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಪಾಲಕರ ಮನ ಒಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ.
– ಯಮನಪ್ಪ ಚೂರಿ, ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ 
ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ ಪಾಠದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಾರದು. ಅಲ್ಲದೆ ಗಣಿತದ ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕಗೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.
– ಉಮಾದೇವಿ ಬಸಾಪುರ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ 
Koppal



