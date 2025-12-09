ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಜನನ, ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ; ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕುಮಾರ ಸೂಚನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:49 IST
Last Updated : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:49 IST
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದರ ವಿಧಿಸುವ ಬೇಳೆ ಕಟಾವು ಯಂತ್ರಗಳ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು
ಕುಮಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
Mandya

