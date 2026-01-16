ಶುಕ್ರವಾರ, 16 ಜನವರಿ 2026
ಮೇಲುಕೋಟೆ: ಚೆಲುವ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಗಮಣಿ ಉತ್ಸವ ಇಂದು

ಸ್ವಾಮಿ ಪತ್ನಿಯರಾದ ಶ್ರೀದೇವಿ- ಭೂದೇವಿಗೆ ಮಡಿಲು ತುಂಬುವ ಶಾಸ್ತ್ರ; ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಸಂಗ
ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮೇಲುಕೋಟೆ
Published : 16 ಜನವರಿ 2026, 5:51 IST
Last Updated : 16 ಜನವರಿ 2026, 5:51 IST
ದೇವಿಯರಿಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆ 
ದೇವಿಯರಿಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆ 
ಗಂಗಾಧರ್
ಎಸ್. ಎನ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್
Mandya

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

