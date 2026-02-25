ಬುಧವಾರ, 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್‌ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ: ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ

ಇಂಡುವಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ 1884 ಇ–ಖಾತಾ ಅಕ್ರಮ: ಮತ್ತೆ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತರು
Published : 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:09 IST
Last Updated : 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:09 IST
ಬಿ.ವೀರಪ್ಪ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿ.ಪಂ ಸಿಇಒ ಅವರು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಚ್‌ 23ರಂದು ಸಮಗ್ರ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು
– ಬಿ.ವೀರಪ್ಪ ಉಪಲೋಕಾಯುಕ್ತ–2
MandyaLokayukta

