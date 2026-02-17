ಮಂಗಳವಾರ, 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ಖರೀದಿಸಿದ ರಾಗಿಯನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲೇ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿ: ಎಚ್. ಟಿ. ಮಂಜು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:07 IST
Last Updated : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:07 IST
ಈ ಬಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 3563 ರೈತರು ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದು ಒಟ್ಟು 107670 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ರಾಗಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಖರೀದಿಸಲಿದೆ. ರೈತರು ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗದೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರಾಗಿ ಪೂರೈಸಿ
ಎಚ್.ಟಿ.ಮಂಜು ಶಾಸಕ
MandyaRagi

