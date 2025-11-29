ಶನಿವಾರ, 29 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮಂಡ್ಯ | ಶಿವನಸಮುದ್ರ,ಶಿಂಷಾ ಯೋಜನೆ: ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಸಿತ

ಿದ್ದು ಆರ್.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ
ಸಿದ್ದು ಆರ್.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ
Published : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:18 IST
Last Updated : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:18 IST
1 ಮತ್ತು 2ನೇ ಘಟಕಗಳ ನವೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೆರಡು ಘಟಕಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಾಕಿ ಘಟಕಗಳ ನವೀಕರಣ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ
ಅನಿತಾ ಎಂ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ ಶಿವನಸಮುದ್ರ ಜಲವಿದ್ಯುತ್‌ ಕೇಂದ್ರ
ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ; ಮುಳುಗಡೆಯ ಆತಂಕ 
2018ರಲ್ಲಿ ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಂಡರೆ ಶಿಂಷಾ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಈಗಲೂ ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಆರಂಭವಾದರೆ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುವ ಆತಂಕ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತವೆ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಗಳು.  ‘ಶಾಶ್ವತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ’ ಎನಿಸಿದ ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ 2 ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ‘ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ’ ನೀಡಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಕಾನೂನು ಗೆಲುವು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾವೇರಿ ನೀರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ಯೋಜನೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. 
