ಶನಿವಾರ, 29 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮಂಡ್ಯ | ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಅಗತ್ಯ: ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:10 IST
Last Updated : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:10 IST
ಸಾತನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ₹50 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ‘ಕನಕ ಭವನ’ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಉತ್ತಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ
ಪಿ.ರವಿಕುಮಾರ್‌ ಶಾಸಕ
Mandya

