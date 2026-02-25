ಬನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ನಾಳೆ

<p>ತಿ.ನರಸೀಪುರ: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದಿಂದ 3ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿಮಿತ್ತ ಫೆ. 26ರಂದು ಬೆ.10ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6ರವರೆಗೆ ಬನ್ನೂರು-2, ಬೀಡನಹಳ್ಳಿ, ಚಂದಳ್ಳಿ, ಕಿರುಗಾವಲು, ಕೊಡಗಳ್ಳಿ, ಎಂ.ಪಿ ಮಿಲ್ ಹಾಗೂ ಭುಗತಹಳ್ಳಿ ಐಪಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಹಗಲಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ ರೈತರು ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಬನ್ನೂರು ಸೆಸ್ಕ್ ಎಇಇ ಹರ್ಷನ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ</p>.<p>ಪ್ರದೇಶಗಳು: ಬನ್ನೂರು ಪಟ್ಟಣ, ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ, ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಹೆಗ್ಗೂರು, ರಂಗಸಮುದ್ರ, ಹಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ, ಎಳವೇಗೌಡನಹುಂಡಿ, ಮಾದೇಗೌಡನಹುಂಡಿ, ಪಟ್ಟೆಹುಂಡಿ, ಹುನುಗನಹಳ್ಳಿ, ರಂಗಚಾರಿಹುಂಡಿ, ರಂಗನಾಥಪುರ, ಹನುಮನಾಳು. ದಾಸೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು, ಯಡಹಳ್ಳಿ, ಬಾಣಗವಾಡಿ, ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>