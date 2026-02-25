ಬುಧವಾರ, 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru

ಈಶ್ವರ, ಮಾದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಂಡೋತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:37 IST
Last Updated : 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:37 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಧರ್ಮಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಈಶ್ವರ ಮಾದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೊಂಡೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅರ್ಚಕ ಪಾಪಣ್ಣ ಕೊಂಡ ಹಾಯ್ದರು.
ಧರ್ಮಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಈಶ್ವರ ಮಾದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೊಂಡೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅರ್ಚಕ ಪಾಪಣ್ಣ ಕೊಂಡ ಹಾಯ್ದರು.
ಧರ್ಮಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಈಶ್ವರ ಮಾದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೊಂಡೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಬೈರವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಹುಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಧರ್ಮಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಈಶ್ವರ ಮಾದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೊಂಡೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಬೈರವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಹುಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
utsava

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT