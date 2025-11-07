ಗಂಗರ ಕಾಲದ ಶಾಸನ ಪತ್ತೆ: ಈಶ್ವರನಿಗೆ ‘ಹೂದೋಟ’ ನೀಡಿದ ಅಂಗರಕ್ಷಕ!

<p><strong>ಮೈಸೂರು</strong>: ನಗರದಲ್ಲಿ 1,076 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇಷ್ಟದ ದೇವರು ‘ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಹೂದೋಟ’ ನೀಡಿದ ಗಂಗ ದೊರೆಯ ಅಂಗರಕ್ಷಕನೊಬ್ಬ ಬರೆಸಿದ್ದ ಶಾಸನವೊಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪಾರಂಪರಿಕ ನಗರಿಯ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. </p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಬಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗಂಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅಪ್ರತಿಮ ದೊರೆ ‘ಬೂತುಗ’ನ ಕಾಲದ ಶಿಲಾಶಾಸನವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಥಾನದ (ಸಿಐಐಎಲ್) ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧಕ ಸಿ.ಎ.ಶಶಿಧರ ಮತ್ತು ತಂಡ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದೆ. </p>.<p>ಪಟೇಲ್ ನಗರದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಈ ಅಪ್ರಕಟಿತ ಶಾಸನದ ಇತಿಹಾಸವು ಕ್ರಿ.ಶ.948ರದ್ದಾಗಿದೆ. </p>.<p>ದೇಗುಲದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಶಾಸನದ ಸಾರವಿಷ್ಟೇ. ಗಂಗ ದೊರೆ ಬೂತುಗನ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ಮಾರೆಮ್ಮ ಎಂಬಾತನು ತನ್ನಿಷ್ಟದ ದೇವರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನಿಗೆ ‘ಹೂದೋಟ’ವನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಆರು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶಾಸನವು 2 ಅಡಿ ಅಗಲ ಹಾಗೂ 2.5 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರವಿದ್ದು, ‘ಬಿಳಿಕಣಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ’ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. </p>.<p><strong>ಸಾಲಿನಲ್ಲೇನಿದೆ?</strong></p>.<p>‘ಶ್ರೀರಾಜ್ಯ ವಿಜಯ ಸಂವತ್ಸರ ಸತಂಗಳೆಣ್ಟು ನೂರಎಪ್ಪತ್ತುವರ್ಷ ಪ್ರವತ್ತಿರ್ ಸುತ್ತಿರೆ ಪೆಮ್ರ್ಮ ನಡಿಯ ಮೆಯ್ಗಾಪಿನ ಮಾರೆಮ್ಮಾ ತೊರೆಯಿಗ ಪೂ ತೋಟ್ಟ ಅಕರಯ ವಿಜಕೇತ್ತಗಾ ಮುಣ್ಡರ್ . . ದಿಸೆ’ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>‘ಗಂಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ದೊರೆ 2ನೇ ಬೂತುಗನ ಅಂಗರಕ್ಷಕನಾದ ತೊರೆಯ, ಅಂದರೆ ಬೆಸ್ತ ಜನಾಂಗದ ಮಾರೆಮ್ಮಾ ಎಂಬುವನು ತೆರಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹೂತೋಟವನ್ನು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ದಾನ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾದ ವಿಜಕೇತ ಗಾವುಂಡನಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದಾನೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಂಶೋಧಕ ಸಿ.ಎ.ಶಶಿಧರ. </p>.<p>‘ಶಾಸನದ ಪೂರ್ಣಪಾಠವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ‘ವಿಜಕೇತ ಗಾವುಂಡ ದಿಕ್ಕು’ ಎಂದು ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿರುವುದರಿಂದ ತೋಟದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾದ ವಿಜಕೇತ ಗಾವುಂಡನಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ಉಬ್ಬುಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದ್ದು, ದಾನ ಶಾಸನವೆಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು. </p>.<p>‘ಈ ಶಾಸನದ ಪಾಠದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕರುವಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಸುವಿನ ಉಬ್ಬುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಶಾಸನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಗೋವನ್ನು ಕೊಂದ ಪಾಪ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಶಾಪಾಶಯದ ಸಂಕೇತವಿದೆ’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. </p>.<div><blockquote>ಸ್ಥಳೀಯರು ದೇಗುಲವನ್ನು 300 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಚೀನದ್ದೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ದೇಗುಲವು ಶತಮಾನದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಶೋಧಿತ ಶಾಸನ ಗಂಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ.</blockquote><span class="attribution">– ಪ್ರೊ.ಎನ್.ಎಂ.ತಳವಾರ್, ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ</span></div>.<p> <strong>ಶಾಸನ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು..</strong></p><p>‘ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞ ಪ್ರೊ.ಎನ್.ಎಸ್.ರಂಗರಾಜು ಅವರಿಗೆ ಈ ಶಾಸನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸಿಐಐಎಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊ.ಎನ್.ಎಂ.ತಳವಾರ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶಾಸನ ನೋಡಲಾಯಿತು’ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕ ಸಿ.ಎ.ಶಶಿಧರ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>‘ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ರಮೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ಪಿ.ಬಿ.ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶಾಸನದ ಪಡಿಯಚ್ಚನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಸಿಐಐಎಲ್ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಂಕಜ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಪ್ರೇಮ್ಕುಮಾರ್ ನೆರವಾದರು. ಶಾಸನ ತಜ್ಞ ಪ್ರೊ.ದೇವರಕೊಂಡಾರೆಡ್ಡಿ ಶಾಸನ ಓದಿಕೊಟ್ಟರು. ನಂತರ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು’ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>