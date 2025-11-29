ಪುನರ್ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಆಗ್ರಹ: ಆದಿವಾಸಿ ಗಿರಿಜನರಿಂದ ಅರಣ್ಯ ನುಗ್ಗುವ ಅಭಿಯಾನ

<p><strong>ಹುಣಸೂರು:</strong> ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ನಾಗರಹೊಳೆ ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಆದಿವಾಸಿ ಗಿರಿಜನರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊಳವಿಗೆ ಹಾಡಿಯ ಗಿರಿಜನರು ಗುಳ್ಳೆ ಮೆಳೆ ಹಾಡಿಯ ಚಾಮಳ್ಳಿ ಒಡೆಯನ ಕಾಡಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆದಿವಾಸಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಬಾಳಿದ ಹಾಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗಿರಿಜನರ ಹಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಈ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಾಗರಹೊಳೆ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಹುಲಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಅರಣ್ಯದೊಳಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗಿರಿಜನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಿ ದಶಕ ಕಳೆದಿದ್ದರೂ ಈವರೆಗೂ 3418 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸದೆ ಸರ್ಕಾರ ಗಿರಿಜನರನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು ಕ್ರಮವಹಿಸಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಎದುರಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಲಾದರೂ ಗಿರಿಜನರ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಡೀಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅಸ್ಸಾದಿ ವರದಿಯಲ್ಲೂ ಸತ್ಯಾಂಶ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಸರ್ಕಾರದ ಎದುರಿದ್ದರೂ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಆದಿವಾಸಿ ಗಿರಿಜನರ ಪೂರ್ವಜರು ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಾಡು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಬಾಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅರಣ್ಯ ನುಗ್ಗುವ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಳವಿಗೆ, ಭರತವಾಡಿ, ತೆಕ್ಕಲಹಾಡಿ ಗಿರಿಜನರು ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಸಮಿತಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಣ್ಣ, ಕೊಳವಿಗೆ ಹಾಡಿ ಮುಖಂಡ ಗಣೇಶ್, ಕುಮಾರ್, ಕುಶಾಲಪ್ಪ, ಮರಿಯಯ್ಯ, ರಮೇಶ್, ರಿ, ಅರ್ಚನ, ರೇಷ್ಮ, ನಿಂಗರಾಜಪ್ಪ ಡೀಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇತರರಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>