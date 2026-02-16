ಸೋಮವಾರ, 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru
ADVERTISEMENT

ಹೊಸ ಮುಖಗಳಿಗೆ JDS ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಸಾರಥ್ಯ: ಸಂಘಟನೆಗೆ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬುವ ಪ್ರಯತ್ನ

ಂ.ಮಹೇಶ್
ಎಂ.ಮಹೇಶ್
Published : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:15 IST
Last Updated : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:15 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನೂ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಮುಖರ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಗುವುದು
ಎಸ್‌ಬಿಎಂ ಮಂಜು, ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಮೈಸೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಜೆಡಿಎಸ್
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಸದೃಢಗೊಳಿಸಲು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಎಂ.ಅಶ್ವಿನ್‌ಕುಮಾರ್‌, ಅಧ್ಯಕ್ಷ , ಮೈಸೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಜೆಡಿಎಸ್
MysoreJDS

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT