ಸೋಮವಾರ, 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
district
ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ: ಮಹದೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:22 IST
Last Updated : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:22 IST
ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಿ.ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ ಗಂಗಾಧರ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ತಳಿಗಳ ರಾಸುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು
Piriyapatna

