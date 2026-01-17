ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ 12ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ನೀಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ

<p><strong>ಹಂಪಾಪುರ</strong>: ಗ್ರಾಮದ ಬೇಕರಿ ಸಮೀಪ ನಡೆದು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ 12 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಸರ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ದೊರಕಿದ್ದು ಅದನ್ನು ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಹಂಪಾಪುರ ಸಮೀಪದ ಜಿನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೆ.ಪೊ. ಮರಳೂರನಾಯಕ ಎಂಬುವರು ತಮಗೆ ಬುಧವಾರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಚಿನ್ನದ ಸರ ಪಡೆದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗಂಗಾಧರ್ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಮರಳೂರ ನಾಯಕ ಅವರು ತಮಗೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಠಾಣೆ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.</p><p>ಚಿನ್ನದ ಸರ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ (9480805063) ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>