ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯದ ಹೆಣ್ಣುಹುಲಿ ‘ತಾಯಮ್ಮ’ ನಿಧನ

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಮೃಗಾಲಯದ ಹೆಣ್ಣುಹುಲಿ ‘ತಾಯಮ್ಮ’ (4 ವರ್ಷ 10 ತಿಂಗಳು) ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬುಧವಾರ ಮೃತಪಟ್ಟಿತು.</p><p>ಇದನ್ನು 2021ರ ಮಾರ್ಚ್ 28ರಂದು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಡೀಪುರದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಂದರ್ಶಕರು, ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿತ್ತು.</p><p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಈ ಹುಲಿ, 10 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಆಹಾರ, ನೀರು ಸೇವನೆ ತ್ಯಜಿಸಿತ್ತು. ಮೃಗಾಲಯದ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡವು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೂ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು ಎಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಅನುಷಾ ಪಿ. ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>