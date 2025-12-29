ಸೋಮವಾರ, 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಅಪೂರ್ವ ಉತ್ಸವಗಳಲಿ ಮಿಂದ ಮೈಸೂರು

ವರ್ಷಾರಂಭದಲ್ಲಿ ‘ಕುಂಭಮೇಳ’ದ ಜಳಕ l ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ದಸರಾ, ವರ್ಷವಿಡೀ ರಂಗೋತ್ಸವ, ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿಗಳು l ತಣಿದ ಸಹೃದಯರು
ಮೋಹನ್‌ ಕುಮಾರ ಸಿ.
Published : 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:51 IST
Last Updated : 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:51 IST
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿ.ನರಸೀಪುರದ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಆರತಿ  
ಬನ್ನಿಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏರ್‌ಶೋ ವೇಳೆ ‘ಸೂರ್ಯಕಿರಣ’ ತಂಡದ ಸಾಹಸ ಪ್ರದರ್ಶನ  
ಪಾರಂಪರಿಕ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಟಿ.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ ಗಾಯನ 
ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಜಂಬೂಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತ ಅಭಿಮನ್ಯು ಆನೆ ಗಜಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ದೃಶ್ಯ 
ಶಿವರಾತ್ರೀಶ್ವರ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಜಾತ್ರೆ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ರಥೋತ್ಸವ 
ಮೈಸೂರಿನ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಹಾಗೂ ನಾಡಗೀತೆ ಸಾವಿರಾರು ಸ್ವರಗಳ ಸಂಗಮ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾಡಗೀತೆ ಹಾಡಿದ ಕ್ಷಣ 
