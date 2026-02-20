ಶುಕ್ರವಾರ, 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru
ADVERTISEMENT

ಮೈಸೂರು: ಅಪರಾಧ ಪತ್ತೆಗೆ ಡ್ರೋನ್ ಕಣ್ಣು

ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ರೈ
Published : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:43 IST
Last Updated : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:43 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಲು ವಿವಿಧ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡ್ರೋಣ್‌ ಕ್ಯಾಮೆರಾವು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ
ಸೀಮಾ ಲಾಟ್ಕರ್‌ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್‌ ಆಯುಕ್ತೆ
ಸೀಮಾ ಲಾಟ್ಕರ್
ಸೀಮಾ ಲಾಟ್ಕರ್
Mysore

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT