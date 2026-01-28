ಬುಧವಾರ, 28 ಜನವರಿ 2026
ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮರೆತರೆ ಕ್ರಮ ಅನಿವಾರ್ಯ: ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ತುರ್ವಿಹಾಳ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಜನವರಿ 2026, 6:07 IST
Last Updated : 28 ಜನವರಿ 2026, 6:07 IST
ಪ್ರತಿ ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಡೀ ದಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
– ಅಮರೇಶ ಯಾದವ, ಇಒ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಸ್ಕಿ
Raichur

ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

