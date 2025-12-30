ಮಂಗಳವಾರ, 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictraichur
ADVERTISEMENT

ಸ್ಥಳ ತೋರಿಸದ ಕಾರಣ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ

ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 7 ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ
ಮಂಜುನಾಥ ಎನ್‌. ಬಳ್ಳಾರಿ
Published : 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 8:26 IST
Last Updated : 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 8:26 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
RayachuruHealth and Family Welfare

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT