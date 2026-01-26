ಸೋಮವಾರ, 26 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictraichur
ADVERTISEMENT

ಗಬ್ಬೂರು ಜಾತ್ರೆ: 150 ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಇಂದು

ಯಮನೇಶ ಗೌಡಗೇರಾ
Published : 26 ಜನವರಿ 2026, 8:10 IST
Last Updated : 26 ಜನವರಿ 2026, 8:10 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಗಬ್ಬೂರು ಬೂದಿಬಸವೇಶ್ವರ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಥೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ರಥ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತಿರುವುದು
ಗಬ್ಬೂರು ಬೂದಿಬಸವೇಶ್ವರ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಥೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ರಥ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತಿರುವುದು
ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್‌ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದೋಬಸ್ತ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಚನ್ನಬಸಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಮಠದ ಸಹಾಯಕ
ಭಕ್ತರು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
ತಿರುಮಲ ರಡ್ಡಿ ಗಬ್ಬೂರು ಪಿಡಿಒ
weddingRayachuruReligious Aspects

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT