ಮಸ್ಕಿ ಪುರಸಭೆ | ಹೆಚ್ಚಿದ ಬಾಡಿಗೆ: ಹೊರೆಯಾದ ಮಳಿಗೆಗಳು

ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದಡಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ
ಪ್ರಕಾಶ ಮಸ್ಕಿ
Published : 17 ಜನವರಿ 2026, 7:12 IST
Last Updated : 17 ಜನವರಿ 2026, 7:12 IST
ಪುರಸಭೆ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಳ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ 7 ಮಳಿಗೆಗಳು ಹರಾಜಾಗಿದ್ದು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್‌ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ಮಹಡಿ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಪುನಃ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
–ನರಸರೆಡ್ಡಿ, ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪುರಸಭೆ ಮಸ್ಕಿ
