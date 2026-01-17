ಮಸ್ಕಿ ಪುರಸಭೆ | ಹೆಚ್ಚಿದ ಬಾಡಿಗೆ: ಹೊರೆಯಾದ ಮಳಿಗೆಗಳು

<p><strong>ಮಸ್ಕಿ:</strong> ಪಟ್ಟಣದ ಪುರಸಭೆ ಕಚೇರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದಡಿ, ₹80 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಡದೆ ಪುರಸಭೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>14 ಮಳಿಗೆಗಳ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಮಳಿಗೆಗಳು ಖಾಲಿಯೇ ಉಳಿದಿವೆ.</p>.<p>ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ 7 ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭಿಸದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಪುರಸಭೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಂದನೆ ದೊರಕಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಮೂರನೇ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಹಣವನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನರಸರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಯ ಮೇಲ್ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ 7 ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದರೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 19ರಂದು 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪುನಃ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಡಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕಾರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮಳಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>‘ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣ ಹೊಸ ಮಳಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಮಳಿಗೆಗಳು ಖಾಲಿಯೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಪುರಸಭೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಂದಾಜು ₹16 ಲಕ್ಷ ಹೊರೆ ಬೀಳಲಿ ದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಪುರಸಭೆ ಬಾಡಿಗೆ ದರ ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<div><blockquote>ಪುರಸಭೆ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಳ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ 7 ಮಳಿಗೆಗಳು ಹರಾಜಾಗಿದ್ದು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ಮಹಡಿ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಪುನಃ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ </blockquote><span class="attribution">–ನರಸರೆಡ್ಡಿ, ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪುರಸಭೆ ಮಸ್ಕಿ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>