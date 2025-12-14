ರಾಯಚೂರು: ಬಹುತೇಕ ತರಕಾರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರ

<p><strong>ರಾಯಚೂರು:</strong> ತರಕಾರಿ ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುವ ನಾಲ್ಕು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ₹ 3 ಸಾವಿರ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ₹ 2 ಸಾವಿರ, ಬದನೆಕಾಯಿ, ಸೌತೆಕಾಯಿ ₹ 1 ಸಾವಿರ ಹಾಗೂ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ₹ 500 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಹಿರೇಕಾಯಿ, ತೊಂಡೆಕಾಯಿ, ಡೊಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ತುಪ್ಪದ ಹಿರೇಕಾಯಿ, ಎಲೆಕೋಸು, ಗಜ್ಜರಿ ಹಾಗೂ ಬೀನ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ಹೂಕೋಸು ₹ 2,500, ಚವಳೆಕಾಯಿ ₹ 2 ಸಾವಿರ, ಬೀಟ್ರೂಟ್ ₹ 1,500, ಟೊಮೆಟೊ ₹ 1 ಸಾವಿರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಿಪರೀತ ಚಳಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿದರೂ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹಿರೇಕಾಯಿ, ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>ಎಲೆಕೋಸು ಹಾಗೂ ಹೂಕೋಸು ಬೆಲೆ ಇಳಿದಿರುವ ಕಾರಣ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಚೂರಿ ಮಾಡಿ ಉಪಾಹಾರವಾಗಿ ಸೇವಿಸಲು ಒಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾರ ಬೀನ್ಸ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಕಾಯ್ದಿದೆ.</p>.<p>ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಸಿಕ್ನಿಂದ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ , ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಗೂ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಿಂದ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕೊತಂಬರಿ, ಮೆಂತೆ, ಸಬ್ಬಸಗಿ ಸೊಪ್ಪು ಬಂದಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲೆಕೋಸು, ಹೂಕೋಸು, ಬದನೆಕಾಯಿ, ಅವರೆಕಾಯಿ ಇಲ್ಲಿಯ ತರಕಾರಿ ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>‘ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸುನೀಲಕುಮಾರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.<br /><br /><br /> ತರಕಾರಿ (ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ) ಕಳೆದ ವಾರ– ಈ ವಾರ (₹ ಗಳಲ್ಲಿ)<br /><br /> ಈರುಳ್ಳಿ;30;35</p>.<p>ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ;120;150</p>.<p>ಆಲೂಗಡ್ಡೆ;30;30</p>.<p>ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ;40;40</p>.<p>ಎಲೆಕೋಸು;30;30</p>.<p>ಹೂಕೋಸು;45;20</p>.<p>ಗಜ್ಜರಿ;60;60</p>.<p>ಬೀಟ್ರೂಟ್;45;30</p>.<p>ಬೀನ್ಸ್;40;40</p>.<p>ಟೊಮೆಟೊ;40;30</p>.<p>ಬದನೆಕಾಯಿ;30;40</p>.<p>ಹಿರೇಕಾಯಿ;60;60</p>.<p>ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ;40;60</p>.<p>ತೊಂಡೆಕಾಯಿ;60;60</p>.<p>ಡೊಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ;40;40</p>.<p>ತುಪ್ಪದ ಹಿರೇಕಾಯಿ;40;40</p>.<p>ಚವಳೆಕಾಯಿ;60;40</p>.<p>ಸೌತೆಕಾಯಿ;40;50</p>.<p>ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ;120;320<br /><br /> ...................................</p>.<p>ಸೊಪ್ಪಿನ ಬೆಲೆ</p>.<p>ಸಬ್ಬಸಗಿ;₹10ಕ್ಕೆ 4ಸಿವುಡು</p>.<p>ಮೆಂತೆ;₹10ಕ್ಕೆ 4ಸಿವುಡು</p>.<p>ಕೊತಂಬರಿ;₹10ಕ್ಕೆ4 ಸಿವುಡು</p>.<p>ಪಾಲಕ್;₹10ಕ್ಕೆ 4 ಸಿವುಡು</p>.<p>ಪುಂಡಿಪಲ್ಯ;₹10ಕ್ಕೆ 5 ಸಿವುಡು</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>