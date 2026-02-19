ಗುರುವಾರ, 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಣೆ; 120.10 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ ವಶ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:29 IST
Last Updated : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:29 IST
ಸಿಂಧನೂರಿನ ಕುರಿ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೂರಾರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳ ಮೂಲಕ ಕಂಟೇನರ್‍ಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ದೃಶ್ಯ
Raichuru

