ಕನಕಪುರ | ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋಗಿ ಕೆರೆ ಮುಳುಗಿ ಯುವಕ ಸಾವು

<p><strong>ಕನಕಪುರ</strong>: ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋದ ಯುವಕ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾವನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉಲ್ಲಾಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಮಧು (22) ಮೃತ ಯುವಕ.</p>.<p>ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯ ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋಗುವಾಗ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಮಧು, ಕೆರೆ ದಡದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ ಕಾಲು ಜಾರಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶೋಧನೆ ನಂತರ ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. ಸಾತನೂರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಮೃತ ಮಧು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ.</p>