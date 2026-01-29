ಗುರುವಾರ, 29 ಜನವರಿ 2026
ಕನಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಡಿಸಿಎಂ: ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆದ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಜನವರಿ 2026, 5:52 IST
Last Updated : 29 ಜನವರಿ 2026, 5:52 IST
ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಕಲಾತಂಡ
ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳಾದ ಕಬ್ಬಾಳಮ್ಮ ಮತ್ತು ಕೆಂಕೆರಮ್ಮ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತ ಆನೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಆನೆ
ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ತೈಬಿಸಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು
RamanagaraDK Shivakumarkanakapura

