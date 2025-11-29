ಕನಕಪುರ: ಇಂದಿನಿಂದ ಕೃಷಿ ಮೇಳ; 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟಾಲ್

<p><strong>ಕನಕಪುರ:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಆರ್ಇಎಸ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕೃಷಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ರೈತರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟಾಲ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರೂರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮತ್ತು ಜಿಕೆವಿಕೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೃಷಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳು ಕೈಜೋಡಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಅಂಗವಾಗಿ ಆರ್ಇಎಸ್ ದೊಡ್ಡ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜನೆಯಂತೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಭಾಗಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮೇಳಕ್ಕೆ ಬರುವ ಅತಿಥಿಗಳು, ಮೇಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರುವ ರೈತರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಲು ಬರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಜಾಗ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮೇಳಕ್ಕೆ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ಊಟ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಯುವ ಕೃಷಿಕರನ್ನು ಕೃಷಿಯತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಕೆ.ಶ್ರೀಕಂಠ ಅವರು, ಕೃಷಿ ಮೇಳವನ್ನು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದೆರಡು ದಿನದಿಂದಲೂ ಮೇಳದ ಸಿದ್ಧತೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>