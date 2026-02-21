ಶನಿವಾರ, 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ: ಕೃಷ್ಣಭೋವಿದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೇ ಮರೀಚಿಕೆ!

ಗೋವಿಂದರಾಜು ವಿ.
Published : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:54 IST
Last Updated : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:54 IST
ಕೃಷ್ಣಭೋವಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗುವುದು.
ಅಪೂರ್ವ, ಇಒ., ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಜನರು ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೇ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿವೆ.
ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಕೃಷ್ಣಭೋವಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಗಾಗಿ ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸದೆ ಕಾಡುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋವಿಂದಯ್ಯ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥ
