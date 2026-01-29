ಗುರುವಾರ, 29 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictramanagara
ADVERTISEMENT

ಮಾಗಡಿ: ಪುರಸಭೆಗೆ ಬರಬೇಕಿದೆ ₹2.68 ಕೋಟಿ ನೀರಿನ ಬಾಕಿ

ಪುರಸಭೆ ನೀರಿನ ಬಾಕಿ ವಸೂಲಿಗೆ ಅದಾಲತ್ ಆರಂಭ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಜನವರಿ 2026, 5:52 IST
Last Updated : 29 ಜನವರಿ 2026, 5:52 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಂಚನಬೆಲೆ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದು ಸೈಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿರುವುದು.
ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಂಚನಬೆಲೆ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದು ಸೈಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿರುವುದು.
Ramanagaramagadi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT