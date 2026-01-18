ಭಾನುವಾರ, 18 ಜನವರಿ 2026
ರಾಮನಗರ | ಒಂದೆಡೆ ಅಹವಾಲು ಸ್ವೀಕಾರ; ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಜನವರಿ 2026, 4:43 IST
Last Updated : 18 ಜನವರಿ 2026, 4:43 IST
ಜಿಬಿಡಿಎ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ರೈತರು
ಪೋಡಿ ಪಹಣಿ ಹಿಂಡೀಕರಣ ಅಳತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹಿಂದೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಖಾತೆಯಾಗದಿರುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 84 ಅರ್ಜಿಗಳು ಶಾಸಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರವಾಗಿವೆ
– ಜಿ.ಎನ್. ನಟರಾಜ್ ಗಾಣಕಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
