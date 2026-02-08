ಭಾನುವಾರ, 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ರಾಮನಗರ | ಮೇಷ್ಟ್ರು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ–ಪ್ರೀತಿಯ ಧ್ಯಾನ

‘ನಮ್ಮವರು’ ತಂಡದಿಂದ ಕವಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ನೆನಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ; ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಗಣ್ಯರ ಪುಷ್ಪನಮನ; ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಕವಿತೆ ವಾಚನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:24 IST
Last Updated : 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:24 IST
Ramanagara

