ಶುಕ್ರವಾರ, 13 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಮಹಿಳಾ ನಿಗಮ: 58 ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ– ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಚಂದ್ರಯ್ಯ

ನಿಗಮದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:24 IST
Last Updated : 13 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:24 IST
Ramanagara

