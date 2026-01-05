ಸೋಮವಾರ, 5 ಜನವರಿ 2026
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ | ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಗ್ರಹಣ

₹1.25 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ; ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾಗರಿಕರ ಬೇಸರ
ಎಚ್.ಎಂ. ರಮೇಶ್
Published : 5 ಜನವರಿ 2026, 6:40 IST
Last Updated : 5 ಜನವರಿ 2026, 6:40 IST
ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಇಬಿ ಕಚೇರಿ ಹಿಂಭಾಗದ ಸ್ಥಳ
ಕೆರೆಯ ಜೋಂಡು ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಕೆರೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ರಸ್ತೆ
ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತವಾದ ಬಳಿಕ ಕೆರೆಯ ಕೆಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜೋಂಡು ಬೆಳೆದಿರುವುದು
Lake ConservationChannapatana

