ಸೋಮವಾರ, 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಅಂಬಾರಗುಡ್ಡ: ರೈತರಿಗೆ ಉರುಳಾದ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ

ಸುಕುಮಾರ್ ಎಂ
Published : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:13 IST
Last Updated : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:13 IST
ಖಾಸಗಿಯವರು ಅಂಬಾರಗುಡ್ಡ ಸೀಳಲು ಬಂದಾಗ ಅಂದು ‘ಅಂಬಾರಗುಡ್ಡ ರಕ್ಷಿಸಿ’ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಸರ್ಕಾರವೇ ಗುಡ್ಡದ ರಕ್ಷಣೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಲು ಹೊರಟಿದೆ
ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಮುರಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥೆ
ShivamoggaSharavathi

ShivamoggaSharavathi

