ಮಂಗಳವಾರ, 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಆನವಟ್ಟಿ | ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ: 4 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಮುಗಿಯದ ಕಾಮಗಾರಿ

ಆನವಟ್ಟಿ: ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿಯ ನೂತನ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಯಾವಾಗ?; ನನಸಾಗದ ಜನರ ಕನಸು!
ರವಿ ಆರ್‌.ತಿಮ್ಮಾಪುರ
Published : 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:07 IST
Last Updated : 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:07 IST
ನಿಲ್ದಾಣದ ಒಳನೋಟ
Shivamogga

ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

