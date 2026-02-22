ಭಾನುವಾರ, 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictshivamogga
ADVERTISEMENT

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಸುಸಜ್ಜಿತ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಒತ್ತಾಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 1:40 IST
Last Updated : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 1:40 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ರಂಗ ಕಲಾವಿದರು ಭದ್ರಾವತಿ ವತಿಯಿಂದ ಶನಿವಾರ ನಗರದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀ ಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು.
ರಂಗ ಕಲಾವಿದರು ಭದ್ರಾವತಿ ವತಿಯಿಂದ ಶನಿವಾರ ನಗರದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀ ಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು.
Bhadravathi
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT