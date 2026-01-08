ಗುರುವಾರ, 8 ಜನವರಿ 2026
ಶಿವಮೊಗ್ಗ |ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸಾಹತು, ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಪಂದನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಜನವರಿ 2026, 2:55 IST
Last Updated : 8 ಜನವರಿ 2026, 2:55 IST
ಮಂಡ್ಲಿ-ಕಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪ್ರಸರಣ ಉಪಕೇಂದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇ.ಎಸ್.ಐ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ತೆರೆಯಲಿ
ಗೋಪಿನಾಥ್‌ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
Shivamogga

