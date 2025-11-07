ಶುಕ್ರವಾರ, 7 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕುವೆಂಪು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌’ ಸಮಯ ಬದಲು; ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಗೋಳು...

ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ; ಸ್ಥಳೀಯರ ಆಕ್ರೋಶ
ಎಂ.ರಾಘವೇಂದ್ರ
Published : 7 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:13 IST
Last Updated : 7 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:13 IST
ಕುವೆಂಪು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯವನ್ನು ಬದಲಿಸಿರುವುದು ಸಾಗರ ತಾಳಗುಪ್ಪ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ.
– ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರೈಲ್ವೆ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಸಾಗರ
Shivamogga

