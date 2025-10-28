ಮಂಗಳವಾರ, 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictshivamogga
ADVERTISEMENT

ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿಡುವ ಶ್ರಮಿಕರು

ಗಿಡ ಮರ ಬೆಳೆಸುವ, ಮೈದಾನದ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಹುಲ್ಲು ನಳನಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಕಾಯಕ
ಜಿ.ಶಿವಕುಮಾರ
Published : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:58 IST
Last Updated : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:58 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಭಾನುವಾರ ಮಳೆ ನಿಂತ ನಂತರ ಪಿಚ್‌ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಟಾರ್ಪಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದ ಮೈದಾನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ‌ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ/ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಪಿ.ಎಸ್.  
ಭಾನುವಾರ ಮಳೆ ನಿಂತ ನಂತರ ಪಿಚ್‌ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಟಾರ್ಪಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದ ಮೈದಾನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ‌ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ/ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಪಿ.ಎಸ್.  
Shivamogga

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT