ಶುಕ್ರವಾರ, 2 ಜನವರಿ 2026
ನಮ್ಮದು ಶಿಲ್ಪಕಲೆ, ಭವ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನಾಡು; ಶಾಸಕ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಅಭಿಮತ

ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಮರಶಿಲ್ಪಿ ಜಕಣಾಚಾರಿ ಸಂಸ್ಮರಣಾ ದಿನಾಚರಣೆ; ಶಾಸಕ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಅಭಿಮತ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಜನವರಿ 2026, 5:26 IST
Last Updated : 2 ಜನವರಿ 2026, 5:26 IST
ನಮ್ಮದು ದೇವನಿರ್ಮಿತ ದೇಶ. ಇದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಾವಿನ ದಿನಾಂಕವೂ ಇಲ್ಲದ ಚಿರಸ್ಥಾಯಿ ನಮ್ಮ ನೆಲೆವೀಡು. ಅಮರಶಿಲ್ಪಿ ಜಕಣಾಚಾರಿ ಎಂದಿಗೂ ಅಮರ
ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಶಾಸಕ
ಜಕಣಾಚಾರಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಇಡಲು ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ
ಸಿ.ಎಸ್.ಚಂದ್ರಭೂಪಾಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ
Shivamogga

