ಕಲ್ಟ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ: ಝೈದ್ ಖಾನ್

<p><strong>ಶಿವಮೊಗ್ಗ</strong> : ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಪುತ್ರ ಝೈದ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ 'ಕಲ್ಟ್ 'ಚಿತ್ರ ಜನವರಿ 23ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಿತ್ರ ತಂಡ ಮಂಗಳವಾರ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟ ಝೈದ್ ಖಾನ್, ‘ಕಲ್ಟ್’ ಎಂಬುದು ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪದ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಸೊಗಡಿನ ಗಟ್ಟಿತನ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ ಪದ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಗೊಂದಲ ಪರಿಹರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಲ್ಟ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ. ಎಮೋಷನ್ ಜೊತೆ ಆಕ್ಷನ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹೈಲೆಟ್. ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಈ ಕಥೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. </p>.<p>ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರು ಹಾಡು, ಮೂರು ಫೈಟ್ ಇವೆ. ಯುವಜನರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಹಾಗೂ ಟೀಸರ್ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ‘ಅಯ್ಯೊ ಶಿವನೇ’ ಹಾಡು ಆನಂದ್ ಆಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಾಯಕಿ ಮಲೈಕಾ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ನಾನು ದಾವಣಗೆರೆ ಹುಡುಗಿ. ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಟನೆಯ ಜರ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಕಲ್ಟ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು’ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್. ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್, ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ.ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಎಚ್.ಸಿ. ಯೋಗೇಶ್, ಕಲೀಂ ಪಾಷಾ, ನಾಗರಾಜ್ ಕಂಕಾರಿ, ಪಾಲಾಕ್ಷಿ, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಬಸವರಾಜ್ ಇದ್ದರು.</p>.<div><blockquote>ನಾನು ನಟನಾಗುವುದು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಅಪ್ಪನಿಗೆ ನಾನು ನಟನಾಗುವುದು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಬಿಸಿನೆಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇರಲಿ ಎಂಬುದು ಅವರ ಆಸೆ. ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಹುಚ್ಚು. ನನಗೆ ರಾಜಕೀಯವೂ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. </blockquote><span class="attribution">ಝೈದ್ ಖಾನ್, ನಟ, ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಪುತ್ರ</span></div>