ಬುಧವಾರ, 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಕಲ್ಟ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ: ಝೈದ್ ಖಾನ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:20 IST
Last Updated : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:20 IST
ನಾನು ನಟನಾಗುವುದು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಅಪ್ಪನಿಗೆ ನಾನು ನಟನಾಗುವುದು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಬಿಸಿನೆಸ್‌ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇರಲಿ ಎಂಬುದು ಅವರ ಆಸೆ. ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಹುಚ್ಚು. ನನಗೆ ರಾಜಕೀಯವೂ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.
ಝೈದ್ ಖಾನ್, ನಟ, ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಪುತ್ರ
Shivamogga
